VAT Aktie News: VAT am Mittag mit Verlusten

Die VAT-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 567,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'825 Punkten steht. Die VAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 562,60 CHF nach. Mit einem Wert von 572,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 13'350 Stück.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 28,21 Prozent Plus fehlen der VAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 305,10 CHF am 21.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VAT-Aktie derzeit noch 46,21 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,09 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,71 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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