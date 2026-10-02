VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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02.10.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT schiebt sich am Freitagvormittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von VAT. Zuletzt stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 687,20 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von VAT zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 687,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'342 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die VAT-Aktie bei 690,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 685,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'104 VAT-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Gewinne von 5,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.
Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,12 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,72 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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