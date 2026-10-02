VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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02.10.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von VAT gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von VAT konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,6 Prozent auf 698,40 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die VAT-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 698,40 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'438 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die VAT-Aktie bei 699,40 CHF. Bei 685,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 19'605 VAT-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Mit einem Zuwachs von 4,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 305,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,12 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. VAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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