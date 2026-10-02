VAT Aktie News: VAT am Freitagmittag stärker

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von VAT zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 690,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'406 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die VAT-Aktie bis auf 695,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 685,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 9'357 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,30 Prozent. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 305,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,12 CHF.

VAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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