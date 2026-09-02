VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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02.09.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Vormittag stärker
Die Aktie von VAT gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die VAT-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 601,00 CHF nach oben.
Das Papier von VAT legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,9 Prozent auf 601,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'145 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die VAT-Aktie bei 601,20 CHF. Mit einem Wert von 583,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 3'510 VAT-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,00 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 257,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 57,15 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
VAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,11 CHF aus.
Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,69 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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