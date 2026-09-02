VAT Aktie News: Anleger greifen bei VAT am Mittwochnachmittag zu

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von VAT zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,7 Prozent auf 605,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'153 Punkten tendiert. Bei 611,20 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 583,80 CHF. Von der VAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'504 Stück gehandelt.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 727,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 20,08 Prozent Plus fehlen der VAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 257,50 CHF am 03.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 57,48 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von VAT veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,69 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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