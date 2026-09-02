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02.09.2026 12:29:00

VAT Aktie News: VAT am Mittag mit Kursplus

VAT Aktie News: VAT am Mittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von VAT. Zuletzt wies die VAT-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 603,80 CHF nach oben.

VAT
606.00 CHF 3.56%
Kaufen Verkaufen

Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 603,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'091 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die VAT-Aktie sogar auf 606,60 CHF. Bei 583,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14'670 VAT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 16,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 257,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem VAT seine Aktionäre 2025 mit 7,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,11 CHF je Aktie ausschütten.

VAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

In der VAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,69 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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