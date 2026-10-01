VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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01.10.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT verteuert sich am Donnerstagvormittag
Die Aktie von VAT gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 686,00 CHF.
Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 686,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'456 Punkten liegt. Bei 690,80 CHF erreichte die VAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 687,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'828 VAT-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 305,10 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,52 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,12 CHF aus.
Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte VAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.
Experten gehen davon aus, dass VAT im Jahr 2026 10,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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