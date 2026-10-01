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01.10.2026 16:29:00

VAT Aktie News: VAT am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

VAT Aktie News: VAT am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von VAT. Zuletzt stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 682,60 CHF.

VAT
684.15 CHF 0.39%
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Um 16:28 Uhr stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 682,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'393 Punkten notiert. Der Kurs der VAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 692,40 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 687,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 21'658 VAT-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,20 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,12 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,72 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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