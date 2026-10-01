VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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01.10.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Donnerstagmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 686,40 CHF.
Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 686,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'385 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VAT-Aktie bisher bei 690,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 687,00 CHF. Von der VAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'643 Stück gehandelt.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 727,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 55,55 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,12 CHF.
VAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,72 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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