Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’240 -0.3%  SPI 20’019 -0.5%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 25’961 -1.1%  Euro 0.9392 0.0%  EStoxx50 6’367 -0.8%  Gold 4’376 -1.6%  Bitcoin 63’059 -0.7%  Dollar 0.8099 0.2%  Öl 92.3 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Huber+Suhner-Aktie fällt deutlich: Übernahme von Ingun abgeschlossen
dormakaba-Aktie kräftig im Plus: Rekordmarge trotz Umsatzrückgang
HUGO BOSS-Aktie gewinnt: Frasers Group will Beteiligung auf über 50 Prozent erhöhen
Peach Property-Aktie im Plus: Operatives Ergebnis verbessert sich im ersten Halbjahr
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Suche...
Plus500 Depot

VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 09:29:00

VAT Aktie News: VAT tendiert am Dienstagvormittag tiefer

VAT Aktie News: VAT tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Die Aktie von VAT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 595,00 CHF.

VAT
583.83 CHF -2.62%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von VAT gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 595,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'152 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der VAT-Aktie ging bis auf 592,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 595,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'934 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 18,18 Prozent niedriger. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 257,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,72 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,11 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass VAT im Jahr 2026 10,69 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VAT-Aktie

VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich

Ausblick VAT: Erneut hoher Auftragseingang erwartet

Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VAT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten