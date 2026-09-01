VAT Aktie News: VAT tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Das Papier von VAT gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 595,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'152 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der VAT-Aktie ging bis auf 592,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 595,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'934 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 18,18 Prozent niedriger. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 257,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,72 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,11 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass VAT im Jahr 2026 10,69 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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