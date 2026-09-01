VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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01.09.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT gibt am Dienstagnachmittag ab
Die Aktie von VAT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,7 Prozent auf 583,00 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die VAT-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 583,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten realisiert. Die VAT-Aktie sank bis auf 582,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 595,00 CHF. Zuletzt wechselten 22'232 VAT-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 727,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 19,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 257,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,69 CHF je VAT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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