VAT-Aktie in Rot: VAT schliesst Rekordjahr ab

Aufgrund der schwachen Halbleiterindustrie rechnet das Unternehmen aber in 2023 mit einem schwächeren Geschäftsverlauf.

Nach ersten ungeprüften Zahlen wuchs der Umsatz um 27 Prozent auf 1,14 Milliarden Franken, teilte VAT am Donnerstag mit. Und die Zahlen deuteten darauf hin, dass eine EBITDA-Marge von rund 35 Prozent erzielt wurde. Im Vorjahr lag diese bei 34,2 Prozent.

Der Auftragseingang allerdings ging um 1 Prozent auf 1,21 Milliarden Franken zurück. Gleichzeitig startet VAT mit einem im Vergleich zum Vorquartal 8 Prozent tieferen Auftragsbestand von rund 518 Millionen Franken ins neue Jahr.

Zurückhaltung bei Investitionen in Halbleiterindustrie

Aufgrund der Abschwächung des Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie brach der Auftragseingang von VAT insbesondere im vierten Quartal deutlich ein. Der Rückgang betrug 43 Prozent auf 249 Millionen Franken. Das Vorjahresquartal sei aber ausserordentlich stark gewesen, schreibt VAT einschränkend. Im Vergleich zum Vorquartal beträgt das Minus jedoch immer noch 20 Prozent.

Der vorläufige Nettoumsatz für das vierte Quartal kommt mit 290 Millionen Franken am unteren Ende der eigenen Prognose von 285 bis 315 Millionen Franken zu liegen. Im Vergleich zur Vorjahresquartal ist dies ein Zuwachs von 14 Prozent, aber ein Rückgang von 5 Prozent zum Vorquartal.

Neben der allgemeinen Zurückhaltung bei den Investitionen machen sich auch die Halbleiter-Sanktionen der US-Regierung gegen China zunehmend negativ bemerkbar. Unter anderem würden dadurch die Auslieferungen von Anlagen durch die wichtigsten OEM-Kunden verlangsamt, heisst es weiter.

Schwächerer Geschäftsverlauf für 2023 erwartet

Die Abschwächung des Marktumfelds und die Handelsbeschränkungen zwischen den USA und China würden 2023 voraussichtlich anhalten, erklärte das Unternehmen weiter. Auch die Herausforderungen in der Lieferkette dürften bleiben. Daher rechnet das Unternehmen in 2023 mit einem schwächeren Geschäftsverlauf.

Den detaillierten Ausblick wird VAT mit der Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse am 2. März 2023 vorlegen.

VAT-Aktien notieren nach schwächerem Ausblick für 2023 tiefer

Die VAT-Aktien notieren am Donnerstagvormittag etwas tiefer, nachdem sich die erwartete Abkühlung im Halbleitergeschäft nun auch in den provisorischen Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr niedergeschlagen hat. Für das laufende Jahr rechnet der Vakuumventilhersteller zudem mit einem schwächeren Geschäftsverlauf.

Zeitweise notieren VAT-Aktien 0,88 Prozent im Minus bei 271,20 Franken. Auch weitere im Halbleitermarkt exponierten Titel geben nach. Der Gesamtmarkt (SPI) ist hingegen im Plus.

Die Ankündigung von VAT für eine Abkühlung des Geschäfts in 2023 war von den Analysten erwartet worden. Aufgrund des zyklischen Geschäfts in der Halbleiterindustrie hatte VAT dies zuletzt auch beim Investorentag und der Publikation der Q3-Zahlen so in Aussicht gestellt. Hauptgründe sind die allgemeine Abschwächung im Halbleitergeschäft, die US-Sanktionen im Chip-Bereich gegen China und die anhaltenden Probleme bei den Lieferketten.

Der Analyst der ZKB erwartet sogar einen Umsatzrückgang von 18 Prozent für 2023 und eine deutlich niedrigere EBITDA-Marge von 31,9 Prozent, im Vergleich zu den 35 Prozent in 2022. Die Schwäche soll auch bis 2024 anhalten und erst im zweiten Halbjahr werde VAT wieder zum Wachstum zurückkehren, schätzt er weiter.

Obwohl die Umsatzerwartung nicht verfehlt wurde, sei das Ergebnis klar schwächer als erwartet ausgefallen, schreibt Analyst Sebastian Kuenne von RBC. Vor allem den deutlichen Rückgang beim Auftragseingang hebt er negativ hervor. Dabei stelle sich die Frage, wie weit dies ein Indikator für das laufende Geschäftsjahr sein wird.

Auch JP Morgan stellt das Verfehlen der Schätzungen für den Umsatz- und Auftragseingang in den Fokus. Insbesondere die schwächeren Aufträge würden darauf hindeuten, dass das EBITDA-Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 im hohen einstelligen Prozentbereich sinken könnte. Aufgrund der Unsicherheiten im weiteren makroökonomischen Umfeld sei man daher vorsichtig und würde für eine finale Abschätzung weitere Daten aus dem Sektor abwarten.

Der zuständige UBS-Analyst erwartet, dass die Papiere von VAT aufgrund des herausfordernden Halbleiterumfelds auch in Zukunft volatil bleiben werden. Er rechnet daher kurzfristig mit einer Eintrübung der Anlegerstimmung bei diesem Titel.

ra/tv

Haag Zürich (awp)