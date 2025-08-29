Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’908 -0.3%  Dow 45’511 -0.3%  DAX 23’902 -0.6%  Euro 0.9357 0.0%  EStoxx50 5’352 -0.8%  Gold 3’445 0.8%  Bitcoin 86’533 -4.1%  Dollar 0.8000 -0.1%  Öl 68.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Bullish-Aktie und Co.: Mark Cuban bei Krypto-IPOs skeptisch - Ähnlichkeiten zu Meme-Coins
VAT-Aktie: Halbleiterchef Finn Felsberg geht
Highlight-Gruppe erzielt weniger Umsatz und hohem Verlust im Halbjahr - HLEE mit roten Zahlen
Swatch-Chef: "Going Private" nicht möglich - auch wenn Börsenrückzug Vorteile hätte
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Abgang 29.08.2025 20:31:36

VAT-Aktie: Halbleiterchef Finn Felsberg geht

VAT-Aktie: Halbleiterchef Finn Felsberg geht

In der Geschäftsleitung des Sensorenherstellers VAT kommt es zu einem Abgang.

VAT
261.88 CHF -3.25%
Kaufen Verkaufen
Finn Felsberg, Executive Vice President der Semiconductor Solutions Group (SSG) werde das Unternehmen verlassen, teilte VAT am Freitagabend mit. Er werde "eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens" verfolgen.

Felsberg war erst im Dezember 2023 zur VAT Group gestossen und von Beginn an für das weltweite Halbleitergeschäft verantwortlich. Dazu zählen die Kernaktivitäten im Ventilbereich, im Geschäft für angrenzende Produkte sowie die konzernweite Forschung & Entwicklung.

Bis ein Nachfolger für Felsberg bestimmt ist, wird laut der Mitteilung VAT-CEO Urs Gantner die Leitung der Aktivitäten im Halbleiterbereich interimistisch übernehmen.

mk/ra

Haag (awp)

Weitere Links:

VAT-Aktie verlustreich: VAT verzeichnet Umsatzplus - aber Währungseffekte belasten
VAT-Aktie knickt dennoch ein: Umsatzsteigerung im ersten Quartal
VAT-Aktie unter Druck: VAT setzt sich an Kapitalmarkttag neue Mittelfristziele

Bildquelle: Keystone