|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Abgang
|
29.08.2025 20:31:36
VAT-Aktie: Halbleiterchef Finn Felsberg geht
In der Geschäftsleitung des Sensorenherstellers VAT kommt es zu einem Abgang.
VAT am Freitagabend mit. Er werde "eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens" verfolgen.
Felsberg war erst im Dezember 2023 zur VAT Group gestossen und von Beginn an für das weltweite Halbleitergeschäft verantwortlich. Dazu zählen die Kernaktivitäten im Ventilbereich, im Geschäft für angrenzende Produkte sowie die konzernweite Forschung & Entwicklung.
Bis ein Nachfolger für Felsberg bestimmt ist, wird laut der Mitteilung VAT-CEO Urs Gantner die Leitung der Aktivitäten im Halbleiterbereich interimistisch übernehmen.
mk/ra
Haag (awp)
Weitere Links:
Bildquelle: Keystone
Nachrichten zu VAT
|
18:45
|VAT kündigt Veränderung in der Geschäftsleitung an (EQS Group)
|
18:45
|VAT announces change in the Group Executive Committee (EQS Group)
|
17:58