VAT-Aktie gibt leicht nach: VAT schlägt Maria Heriz als Nachfolger von Heinz Kundert für den Verwaltungsrat vor

Börse aktuell - Live Ticker

SMI-Anleger wagen am letzten Handelstag der Woche keine grossen Sprünge, leichte Verluste prägen das Bild. Am deutschen Aktienmarkt geht es unterdessen ebenfalls leicht nach unten. An den größten Märkten in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich grüne Vorzeichen.