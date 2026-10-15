VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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15.10.2026 11:07:36
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Der Halbleiterzulieferer VAT hat im dritten Quartal 2026 einen Rekord beim Auftragseingang erzielt und gleichzeitig den Ausblick für 2027 angehoben.
Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 193 Prozent auf 696,6 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Zu konstanten Währungen hätte er um 188 Prozent zugelegt.
Die starke Entwicklung unterstreiche die Dynamik des aktuellen Kapazitätsausbaus in der Halbleiterindustrie, insbesondere bei modernsten Logik- und Speicherchips. Während die Aufträge im zentralen Halbleitergeschäft um 270 Prozent und bei Global Service um 88 Prozent zulegten, blieben sie im Segment Advanced Industrials gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert.
Der Umsatz legte im Berichtsquartal um 46 Prozent auf 376,4 Millionen Franken zu. Zu konstanten Währungen hätte das Plus 44 Prozent betragen. Damit kam das Unternehmen im oberen Bereich der eigenen Prognose von 355 bis 385 Millionen Franken zu liegen.
Book-to-Bill deutlich über 1
Das Verhältnis von Aufträgen zu den Verkäufen (Book-to-Bill) stand bei 1,9 und damit klar über der Schwelle von 1 (VJ: 0,92). Der Auftragsbestand habe zudem einen Rekordstand von 979,5 Millionen Franken erreicht, so das Unternehmen.
Dieser Bestand schaffe eine hohe Planungssicherheit: "Die günstigen Investitionsbedingungen dürften angesichts des anhaltenden Nachfrageüberhangs bei modernsten Halbleitern bis 2027 und darüber hinaus bestehen bleiben."
Der Vakuumventilhersteller hat im Berichtsquartal beim Auftragseingang die Analystenerwartungen klar übertroffen, während der Umsatz im Rahmen der Schätzungen lag.
Ausblick für 2027 erhöht
Für das vierte Quartal 2026 erwartet VAT einen Umsatz von 420 bis 450 Millionen Franken sowie ein Book-to-Bill-Verhältnis über eins. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt das Unternehmen, dass Auftragseingang, Umsatz, Ebitda, Ebitda-Marge, Nettogewinn und freier Cashflow höher ausfallen sollen als 2025.
Für 2027 erwartet VAT nun einen Umsatz deutlich oberhalb des bisherigen Zielkorridors von 1,5 bis 1,7 Milliarden Franken. Um der Nachfrage gerecht zu werden, hat VAT im dritten Quartal 450 neue Vollzeitstellen geschaffen und baut die Produktionskapazität weiter aus.
VAT-Aktien können sich Abwärtssog trotz Auftragsrekord nicht entziehen
Zeitweise gibt die VAT-Aktie zeitweise 4,44 Prozent auf 606,80 Franken ab. Damit hält sich VAT deutlich schlechter als der Gesamtmarkt SMIM (+0,3%). Auch bei den Branchennachbarn geht es bergab, wie die Kurse von Comet (-8,5%), Inficon (-7,9%) und AMS Osram (-7,4%) zeigen.
Bereits am Mittwoch hatten Halbleiter- und Techaktien wegen Sorgen über die Finanzierbarkeit der KI-Investitionen Verluste verzeichnet. Grund dafür sind Zinsängste und steigende Anleihenrenditen. Die VAT-Aktie fiel um 2,8 Prozent. Seit Anfang Jahr hatten die Titel, angetrieben von KI-Euphorie, allerdings (Stand Vorabend) fast 65 Prozent zugelegt.
Rekordauftragseingang überrascht
Trotz Kursrückgang werden die Quartalsergebnisse von VAT als sehr gut bewertet. Analysten bezeichneten den Rekordauftragseingang und den angehobenen Ausblick für 2027 als klar positive Überraschung. "Wow!", hiess es etwa in der ersten Einschätzung von Berenberg.
Der Auftragseingang habe "ungeahnte Höhen" erreicht und die bisherige Umsatzguidance für 2027 werde wohl "klar übertroffen", so der Experte der ZKB. So gehe VAT davon aus, dass die Investitionen im Halbleiterbereich auch 2027 auf hohem Niveau bleiben werden.
Die aktuellen Auftragstrends würden Raum für Prognoseerhöhungen geben, schreiben auch die Experten der UBS. Als Unsicherheit gilt, wann sich der Rekordauftragsbestand in Umsatz verwandelt. Das Hochfahren der Produktionskapazität dauere zwar, insgesamt sei die Ausführung aber solide, so die UBS.
Laut Berenberg besteht das zentrale Risiko darin, dass der KI-getriebene Investitionsboom zu übermässigen Kapazitätsausbauten führt und die Ausgaben für Halbleiterfertigungsanlagen (WFE) nach 2027 abbremsen könnte. Zudem sei der Spielraum für die Aktie aufgrund der bereits hohen Bewertung begrenzt.
ls/mk
Haag (awp)
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