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VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

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Ausblick 14.10.2026 14:20:37

VAT-Aktie: Bestelldynamik und Kapazitätsausbau bei Quartalsergebnis im Fokus

VAT-Aktie: Bestelldynamik und Kapazitätsausbau bei Quartalsergebnis im Fokus

Bei VAT stehen bei den Quartalszahlen vor allem die Auftragseingänge im Fokus.

VAT
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Nach dem Rekordwert von 500 Millionen Franken im zweiten Quartal rechnen die Analysten mehrheitlich mit einer Fortsetzung der hohen Bestelldynamik.

Der Vakuumventil-Hersteller publiziert am Donnerstag, 15. Oktober, die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026. Insgesamt haben neun Analysten zum AWP-Konsens beigetragen. 

Q3 2026
(in Mio Fr.)      AWP-Konsens  Q3 2025  

Auftragseingang       525       238
Umsatz                379       258

Was steht im Fokus?

Die Analysten erwarten bei VAT im dritten Quartal weiterhin eine starke Dynamik bei den Bestellungen. Als wichtigste Treiber werden die hohe Nachfrage nach Speicherchips sowie die Umstellung auf modernere Chipgenerationen genannt. Ein deutlich über eins liegender Book-to-Bill wäre ein weiterer Beleg dafür, dass sich der aktuelle Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie bis 2027 fortsetzen könnte, heisst es bei Baader Helvea.

Auch der Umsatz dürfte deutlich gewachsen sein. Die ZKB und Research Partners erwarten dabei die stärksten Impulse von den Halbleiterventilen und der Service-Sparte.

Welche Themen interessieren sonst?

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau der Produktionskapazitäten, mit dem VAT die hohe Nachfrage bedienen will. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen seine Quartals-Umsatzkapazität auf über 450 Millionen Franken ausbauen. Im Fokus steht dabei insbesondere der Hochlauf der Werke in Malaysia und der Schweiz.

Welche Ziele hat das Management ausgegeben?

Für die einzelnen Quartale gibt das VAT-Management traditionell nur eine Umsatz-Guidance aus. Für das dritte Quartal erwartet es einen Umsatz zwischen 355 und 385 Millionen Franken.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Management mit höheren Auftragseingängen, Umsätzen, EBITDA, EBITDA-Marge, Reingewinn und freiem Cashflow als im Vorjahr. Zudem wird der Umsatzausblick für 2027 von 1,5 bis 1,7 Milliarden Franken laut Aussagen vom Juli überprüft, da die Erwartungen für den Markt von Halbleiterfertigungsanlagen (WFE) deutlich gestiegen seien.

Halten die Kursgewinne an?

Die VAT-Aktien haben seit Jahresbeginn um knapp drei Viertel zugelegt, während der Gesamtmarkt (SPI) um rund 7 Prozent stieg. Bereits im Vorjahr gewannen die Titel klar dazu. Rückenwind erhalten die Titel von den hohen Investitionen in den Ausbau der Halbleiterproduktion, die insbesondere durch den KI-Boom angetrieben werden.

Website: www.vatvalve.com

ab/hs/ls

Haag (awp)

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Bildquelle: Keystone
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