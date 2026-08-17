Vaswani Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vaswani Industries hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.35 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vaswani Industries ein EPS von 1.75 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1.18 Milliarden INR gegenüber 1.14 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch