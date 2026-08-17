Vaso stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vaso veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vaso in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43.94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.2 Millionen USD im Vergleich zu 20.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch