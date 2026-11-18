Vaso hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vaso in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 52.38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 22.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch