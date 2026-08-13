Vascon Engineers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vascon Engineers hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0.09 INR gegenüber 0.990 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Vascon Engineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.52 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch