Vas Infrastructure hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vas Infrastructure stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vas Infrastructure ein Ergebnis je Aktie von 0.060 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.ch