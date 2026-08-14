Varvee Global verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Varvee Global hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Varvee Global ein Ergebnis je Aktie von 4.95 INR vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1595.83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 82.6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum -5.5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch