Varsav VR SA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Varsav VR SA lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.01 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 PLN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.5 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch