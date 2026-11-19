Varsav VR SA präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varsav VR SA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34.38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0.4 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 0.3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch