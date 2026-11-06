Varroc Engineering vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Varroc Engineering veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2.15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.99 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Varroc Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 29.48 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 33.55 Prozent gesteigert.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 5.10 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 28.18 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch