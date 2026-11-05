Varonis Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Varonis Systems lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varonis Systems ein EPS von -0.260 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Varonis Systems im vergangenen Quartal 189.5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17.25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varonis Systems 161.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch