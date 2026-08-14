Variman Global Enterprises legte Quartalsergebnis vor

Variman Global Enterprises hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 INR. Im Vorjahresviertel hatte Variman Global Enterprises 0.100 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 255.3 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 320.5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch