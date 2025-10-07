Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.10.2025 07:51:36

Varia US refinanziert 50-Mio-Anleihe unter anderem mit privatem Darlehen

Zug (awp) - Die auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Varia US Properties hat ihre Anleihe im Umfang von 50 Millionen Franken vollständig zurückbezahlt. Das Unternehmen führte die Rückzahlung mit verschiedenen Mitteln durch, insbesondere über die Aufnahme eines privaten Darlehens.

Die teilweise Refinanzierung der 50-Millionen-Anleihe diene dazu, um im aktuellen Marktumfeld finanziell flexibel zu bleiben, teilte Varia US am Dienstag mit. Nebst Barreserven nimmt die Gruppe zur Rückzahlung ein privates Darlehen im Umfang von 25 Millionen Franken zu einem variablen Zinssatz von 2,0 Prozent auf.

Das Darlehen verfüge über deutlich flexiblere Rückzahlungsbedingungen als die Anleihe, so die Mitteilung weiter. Die neue Struktur in der Finanzierung soll laut den Angaben dazu beitragen, den Verschuldungsgrad weiter zu reduzieren und die finanzielle Performance in den kommenden Quartalen zu verbessern.

Die nun zurückbezahlte Anleihe hatte Varia US im Oktober 2021 mit einem Coupon von 2,875 Prozent und einer Laufzeit von vier Jahren ausgegeben.

mk/to