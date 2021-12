Varia-US-Properties-Verwaltungsrat schlägt Dividendenerhöhung vor - Aktie fester

Daher schlägt der Verwaltungsrat vor, die Jahresdividende auf 3 von bisher 2 Franken je Aktie zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat werde an seiner nächsten Generalversammlung im April 2022 eine Ausgleichszahlung von 1 Franken je Titel vorschlagen, teilte die auf Mehrfamilienhäuser für untere bis mittlere Einkommen in der peripheren Lage von US-Grossagglomerationen fokussierte Gesellschaft am Freitag mit. Diese Zahlung soll dann zusätzlich zu den vier seit der letzten Generalversammlung vierteljährlich gezahlten Ausschüttungen von 0,50 Franken je Aktie erfolgen.

Die Entscheidung basiere auf der sehr positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres und der erfolgreichen Umschichtung des Portfolios, hiess es zur Begründung. Und das hohe Ausschüttungsniveau solle in den kommenden Monaten und Jahren beibehalten werden.

Im Laufe des Jahres 2021 habe Varia acht neue Immobilien mit zusätzlichen 2500 Wohneinheiten für mehr als 385 Millionen Dollar erworben, hiess es weiter. Bis zum Jahresende werde eine weitere Akquisition erwartet. Zudem habe das Unternehmen zehn Immobilien mit 1150 Wohneinheiten für 148 Millionen Dollar verkauft. Alle Verkaufserlöse seien reinvestiert worden.

In Zürich klettert die Varia-Aktie derzeit um 0,78 Prozent auf 45,35 Franken.

