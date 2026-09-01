Varia US Properties verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Varia US Properties gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0.28 CHF. Ein Jahr zuvor waren 0.550 CHF je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varia US Properties in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27.28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17.7 Millionen CHF im Vergleich zu 24.4 Millionen CHF im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch