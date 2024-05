Varia US Properties mit Verlust im ersten Quartal

Zürich (awp) - Die auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Varia US Properties hat im ersten Quartal 2024 erneut einen Verlust erzielt. Die Marktbedingungen auf dem US-Immobilienmarkt blieben weiterhin herausfordernd.

Die Mieteinnahmen sanken in den Monaten Januar bis März um 17,4 Prozent auf 28,1 Millionen US-Dollar. Varia US hatte im letzten Jahr zehn Immobilien veräussert und mit dem Erlös Hypotheken über 135,8 Millionen Dollar sowie eine Anleihe über 50 Millionen Franken zurückbezahlt. Auf vergleichbarer Basis seien die Mieteinnahmen denn auch um 3,9 Prozent gestiegen, teilte die auf US-Mehrfamilienhäuser für mittlere bis untere Einkommen fokussierte Immobiliengesellschaft am Dienstag mit.

Der EBITDA fiel um 19,0 Prozent auf 14,6 Millionen Dollar. Unter dem Strich sorgten Bewertungsverluste noch für einen Fehlbetrag von 7,0 Millionen nach einem Verlust von 34 Millionen Dollar im Vorjahr.

Der Wert des Portfolios per 31. März sank auf rund 1,28 Milliarden Dollar verglichen mit 1,30 Milliarden per Jahresende. Die Funds From Operations (FFO) sanken auf rund 3,5 Millionen nach 4,9 Millionen im Vorjahr.

In den kommenden Monaten werde der Druck auf die Portfoliobewertungen zwar anhalten, das operative Geschäft soll aber in diesem herausfordernden Umfeld stark bleiben, zeigte sich der Verwaltungsrat zuversichtlich. Die Dividendenzahlungen würden in den kommenden Quartalen gemäss den Beschlüssen der letzten Generalversammlung erfolgen.

2024 dürfte ein weiteres Jahr des Abschwungs für die US-Immobilienbranche sein. Eine Erholung der Marktaktivitäten werde für Anfang 2025 erwartet.

dm/uh