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20.11.2026 13:03:00
Varia US Properties-Aktie unbewegt: Immobiliengesellschaft schliesst Brookfield-Deal ab
Varia US Properties hat den Einstieg in eine strategische Partnerschaft mit dem Vermögensverwalter Brookfield abgeschlossen.
Varia US Properties richtet Portfolio neu aus
Varia US will das Portfolio auf neuere Mehrfamilienhäuser ausrichten. Zukäufe sind sowohl auf eigene Rechnung als auch gemeinsam mit Brookfield geplant, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.
Bis zu 200 Millionen Dollar für Zukäufe
Bei der Ankündigung hatte das Varia US mit einem Nettozufluss von rund 48,6 Millionen Dollar beim Vollzug gerechnet. Insgesamt soll die Transaktion bis zu 200 Millionen Dollar an Kapital für Zukäufe erschliessen.
Der Aktienkurs bewegt sich an der SIX nicht.
Zug (awp)
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