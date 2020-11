Varia-Aktie: Varia US Properties beschliesst Kapitalerhöhung - Privatplatzierung abgeschlossen

Die Immobiliengesellschaft Varia US Properties plant ein Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital.

Konkret sollen bis zu 1,125 Millionen neue Namenaktien bei institutionellen Investoren platziert werden, teilte Varia am Donnerstagabend mit. Zum Vergleich: Aktuell besteht das Aktienkapital aus gut 9 Millionen Aktien.

Die neuen Papiere sollen zu je 35,95 Franken platziert werden. Dies entspreche einem Rabatt von 5 Prozent gegenüber dem volumengewichteten 10-Tages-Durchschnittspreises vor Bekanntgabe der Kapitalerhöhung, so die Mitteilung weiter.

Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird ausgeschlossen. Denn es sei das Ziel, die institutionelle Investorenbasis zu stärken. Die Mittel aus Kapitalerhöhung will die Gesellschaft dazu verwenden, das Portfolio des Unternehmens in den USA auszubauen.

Die Registrierung der Kapitalerhöhung wird laut den Angaben voraussichtlich am 1. Dezember 2020 erfolgen. Und der erste Handelstag der neuen Aktien werde voraussichtlich am 2. Dezember 2020 sein.

Varia US Properties schliesst Privatplatzierung ab und löst 40,4 Millionen Franken

Das Immobilienunternehmen hat am Freitag eine am Vorabend angekündigte Privatplatzierung neuer Aktien abgeschlossen. Die Zusagen der Investoren belaufen sich auf 40,4 Millionen Franken.

Konkret gibt Varia 1,125 Millionen neue Namenaktien mit einem Nennwert von einem Franken aus, wie das die Immobilien in den USA spezialisierte Gesellschaft mitteilte. Für den Fall, dass Investoren den Kaufpreis für die neuen Aktien bis zum 30. November 2020 nicht zahlen würden, werde der Betrag der Kapitalerhöhung proportional gekürzt.

Verwenden will Varia US die Mittel für den weiteren Ausbau des Portfolios an Liegenschaften in den USA, welche sich in wachstumsstarken Lagen an den Rändern von Grossstädten befänden.

Der erste Handelstag der neuen Aktien ist der 2. Dezember. Die neu gekauften Aktien unterliegen einer Sperrfrist von 90 Tagen.

Zug (awp)