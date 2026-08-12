Varex Imaging: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Varex Imaging gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2.150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 210.5 Millionen USD – ein Plus von 3.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varex Imaging 203.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch