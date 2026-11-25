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25.11.2026 06:37:00
Varex Imaging legte Quartalsergebnis vor
Varex Imaging stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.15 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 220.0 Millionen USD – eine Minderung von 3.89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 228.9 Millionen USD eingefahren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.090 USD, nach -1.700 USD im Vorjahresvergleich.
Der Jahresumsatz wurde auf 856.10 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 844.60 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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