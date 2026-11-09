Vardhman Textiles: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vardhman Textiles hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 12.54 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6.57 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 28.66 Milliarden INR gegenüber 24.80 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch