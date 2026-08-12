Vardhman Polytex stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vardhman Polytex stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vardhman Polytex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 607.5 Millionen INR im Vergleich zu 595.4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch