Var Energi ASA Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Var Energi ASA Un hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.110 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3.58 Milliarden USD gegenüber 2.11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch