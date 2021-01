Vaporesso travaille avec les magasins de cigarettes électroniques locaux pour soutenir les personnes dans le besoin en France

SHENZHEN, Chine, 8 janvier 2021 /PRNewswire/ -- La marque de vapotage de renommée internationale, Vaporesso, s'engage à aider le nombre croissant de personnes dans le besoin du monde entier dans le cadre de son programme Vaporesso CARE. Grâce à cette initiative, pendant le réveillon de Noël 2020, 17 magasins de cigarettes électroniques de toute la France ont aidé à distribuer des denrées alimentaires de secours à leurs communautés locales. D'autres actions sont prévues pour la nouvelle année, afin d'aider les personnes dans le besoin touchées par les retombées de la COVID-19.

Au fur et à mesure que Vaporesso prend de l'ampleur et de l'influence en tant que marque internationale, sa capacité à initier des changements positifs dans le monde entier s'accroît. Cette capacité croissante, qui contraste avec l'épidémie de COVID-19, a permis à l'entreprise de multiplier les initiatives de responsabilité sociale des entreprises tout au long de l'année 2020. Grâce à un réseau mondial de partenaires internationaux, Vaporesso a consacré du temps, de l'argent et de l'énergie aux dons.

En France, Vaporesso CARE a choisi les vacances de Noël comme moment pour donner. Avec la COVID-19 qui fait continue à faire rage dans tout le pays et dans une grande partie du reste du monde, de nombreuses personnes n'ont pas pu retrouver leurs proches pendant la période des fêtes. Cette situation, conjuguée aux pressions financières, signifie que de nombreuses personnes ont désespérément besoin d'aide. Comprenant cela, Vaporesso CARE s'est mis en relation avec des magasins de vapotage locaux pour distribuer des fournitures gratuites, aidant ainsi les personnes dans le besoin pendant la période des fêtes. Les denrées alimentaires ont également été données à un certain nombre d'organisations caritatives dans l'intention de faire des dons à un plus grand nombre de personnes encore. L'ensemble de l'événement a reçu les éloges de plusieurs médias locaux tels que OUEST FRANCE, LE COURRIER INDÉPENDANT et la municipalité de Rives-en-Seine.

En ce qui concerne la distribution de fournitures de secours par l'intermédiaire des boutiques françaises de vapotahe, la directrice du marketing mondial de Vaporesso, Niki Zhang, a déclaré : « Chez Vaporesso, nous prenons très au sérieux le fait d'être une entreprise citoyenne positive. Faire ce que nous pouvons pour aider la communauté fait partie de notre mission internationale qui consiste à rendre le monde meilleur. »

Le programme Vaporesso CARE est consacré aux projets de charité et d'action positive. Initialement mis en place pour aider les partenaires internationaux à faire face à la pandémie, il s'est depuis développé pour représenter bien plus que la lutte contre la COVID-19. Vaporesso CARE se consacre désormais au soutien des communautés du monde entier en collaborant avec les boutiques et les institutions locales et les magasins de vapotage locaux et est appelé à continuer à se développer.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1395549/1.jpg