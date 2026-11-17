Vantage Knowledge Academy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 80.13 Prozent auf 0.9 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch