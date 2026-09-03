Vanta: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Vanta hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.500 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33.33 Prozent auf 0.0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Vanta 0.0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch