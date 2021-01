Vanguard annonce les distributions de bénéfices en espèces pour les FNB Vanguard

(VRE, VDY, VAB, VSB, VSC, VLB, VCB, VGV et VRIF)

TORONTO, le 22 janv. 2021 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a communiqué aujourd'hui les montants finaux de distributions au mois de janvier 2021 concernant les FNB Vanguard énumérés ci-dessous inscrits à la Bourse de Toronto (TSX). Les détenteurs de parts inscrits au 1 février 2021 recevront des versements en espèces payables le 8 février 2021. Les montants des bénéfices distribués « par unité » respecteront le barème suivant :

FNB VanguardMC Symbole

TSX Distribution

par unité ($) CUSIP ISIN Fréquence

des paiements Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF VRE 0.087805 92203B107 CA92203B1076 Mensuel Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF VDY 0.105451 92203Q104 CA92203Q1046 Mensuel Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF VAB 0.067392 92203E101 CA92203E1016 Mensuel Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF VSB 0.051540 92203G106 CA92203G1063 Mensuel Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF VSC 0.064786 92203N101 CA92203N1015 Mensuel Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF VLB 0.082776 92211H104 CA92211H1047 Mensuel Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF VCB 0.070962 92210P107 CA92210P1071 Mensuel Vanguard Canadian Government Bond Index ETF VGV 0.063992 92210N102 CA92210N1024 Mensuel Vanguard Retirement Income ETF Portfolio VRIF 0.087204 92211X109 CA92211X1096 Mensuel

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 51 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des fonds négociés en bourse canadiens et américains ainsi que des produits institutionnels canadiens et des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 32 milliards de dollars canadiens (au 31 decembre 2020), réparti dans 37 FNB canadiens et 4 fonds communs de placement offerts actuellement. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 6 800 milliards de dollars américains (8 800 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, y compris plus de 1 500 milliards de dollars américains (2 000 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 30 novembre 2020). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre 421 fonds, y compris des FNB, à plus de 30 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité qu'elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguardcanada.ca.

Renseignements importants

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d'autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l'avenir. Les fonds de Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc., et sont offerts partout au Canada par l'entremise de courtiers inscrits.

Les sociétés du London Stock Exchange Group comprennent FTSE International Limited (« FTSE »), Frank Russell Company (« Russell »), MTS Next Limited (« MTS ») et FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTSE TMX »). Tous droits réservés. « FTSE® », « Russell® », « MTS® », « FTSE TMX® » et « FTSE Russell », ainsi que toute autre marque de service ou marque déposée liée aux indices FTSE ou Russell, sont des marques déposées des sociétés du London Stock Exchange Group et sont utilisées par FTSE, MTS, FTSE TMX et Russell sous licence. Toutes les informations sont uniquement fournies à titre indicatif. Les sociétés du London Stock Exchange Group, ou leurs concédants de licence, n'assument aucune responsabilité en cas d'erreur ou de perte découlant de l'utilisation de la présente publication. Ni les sociétés du London Stock Exchange Group, ni l'un de leurs concédants de licence ne font de quelconque déclaration, prévision, garantie ou observation, explicite ou implicite, quant aux résultats à obtenir par l'utilisation des indices FTSE ou quant à la justesse ou convenance à quelque fin que ce soit des Indices.

