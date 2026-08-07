Vanda Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor

Vanda Pharmaceuticals äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vanda Pharmaceuticals in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 50.5 Millionen USD im Vergleich zu 52.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch