Vanda Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vanda Pharmaceuticals hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.37 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.380 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 69.8 Millionen USD gegenüber 56.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch