Vanchip Tianjin Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vanchip Tianjin Technology A gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 478.1 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 491.5 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch