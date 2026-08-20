Vanadiumcorp Resource gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vanadiumcorp Resource lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vanadiumcorp Resource ein Ergebnis je Aktie von -0.030 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch