Vanadian Energy hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Vanadian Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Vanadian Energy vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0.030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch