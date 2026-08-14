Vanachai Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vanachai Group hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.09 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.020 THB je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15.13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.83 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.40 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.ch