Vamshi Rubber mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vamshi Rubber gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.77 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.760 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Vamshi Rubber mit einem Umsatz von insgesamt 159.7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234.3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 31.84 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch